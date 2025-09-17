Bürgerfest in Trier: Musik, Comedy & Mitsingen zum Tag der Deutschen Einheit

TRIER. Trier feiert die Einheit! Am 3. Oktober 2025 lädt die Stadt Trier ab 14 Uhr in den Brunnenhof ein – mit einem bunten Programm aus Musik, Zeitzeugengesprächen, Comedy und gemeinschaftlichem Singen. Der Eintritt ist frei.

Ein Bürgerfest für alle – mitten in Trier

Der Trierer Stadtrat hatte im November 2024 beschlossen, zum Tag der Deutschen Einheit ein Bürgerfest auszurichten. Nun ist es soweit: Gemeinsam mit der Stadtverwaltung, der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) und Vertretern der Fraktionen wurde ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Im Mittelpunkt: Kultur, Begegnung und Erinnerung an die friedliche Revolution von 1989/90.

Das Programm im Überblick

🎶 14:00 Uhr – Chorwerkstatt der Karl-Berg-Musikschule
🎻 15:00 Uhr – Celloensemble der Musikschule
🗣️ 16:00 Uhr – Zeitzeugengespräche zur Deutschen Einheit
😂 16:45 Uhr – „Slamedy“: Comedy trifft Poetry Slam (Serkan Ates Stein, Gregor Biberacher, Don Esteban, Larissa Magnus)
🎤 18:30 Uhr – Offenes Singen mit Julia Reidenbach & Band im Rahmen der bundesweiten Aktion „Deutschland singt und klingt“
🎵 20:00 Uhr – Eli & Friends: Feel Good Music aus Trier

Für Kinder gibt es zusätzlich am Nachmittag Kinderschminken, die Trierer Weimar-Gesellschaft informiert an einem Stand. Durch das Programm führt Moderatorin Alexandra Meusel. Mehr News aus Trier

Hintergrund: „Deutschland singt und klingt“

Der bundesweite Aktionstag will eine neue Feiertradition zum Nationalfeiertag etablieren. Überall in Deutschland werden zur gleichen Zeit Lieder gesungen – als Erinnerung an die friedliche Revolution. Bereits 2024 beteiligten sich über 200 Städte und Gemeinden. Trier ist 2025 mit dem Bürgerfest erneut dabei.

Fazit: Feiern, Erinnern, Mitmachen

Das Bürgerfest im Brunnenhof verbindet Erinnerung an die Einheit mit einem bunten Kultur- und Mitmachprogramm. Von klassischer Musik über Poetry Slam bis zum offenen Singen – für alle Altersgruppen ist etwas dabei.

(Quelle: Stadt Trier)

