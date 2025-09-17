Unfall mit drei Toten auf der A6: Opfer identifiziert

KAISERSLAUTERN – Nach dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A6 bei Kaiserslautern sind die drei Todesopfer identifiziert worden.

Bei dem Unfall am 6. September sei ein Ehepaar aus Saarbrücken getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern mit. Der Mann sei 44 Jahre alt gewesen, die Frau 41.

Zudem sei ein 51-jähriger Mann, der ebenfalls aus dem Saarland stammte, eines der Todesopfer gewesen. Zuvor sei der Mann von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden, bis sich herausgestellt habe, dass er bei dem Unfall ums Leben kam.

Am Abend des 6. September waren zwei Autos aus ungeklärter Ursache auf der Autobahn zusammengestoßen und in Brand geraten. Drei Insassen des einen Wagens verstarben. Der 46-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde ebenfalls verletzt, gegen ihn wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten noch an, so die Staatsanwaltschaft.