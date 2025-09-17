Trier: Arbeiten am Kanalnetz – Vollsperrung in der Balthasar-Neumann-Straße

TRIER – Wie die Stadtwerke Trier mitteilen, wird wegen Arbeiten am Kanalnetz wird ab Montag, 22. September bis voraussichtlich Freitag, 17. Oktober 2025 in der Balthasar-Neumann-Straße an der Kreuzung zur Alkuinstraße und der Thebäerstraße eine Vollsperrung eingerichtet.

Die Balthasar-Neumann-Straße ist aus der Fahrtrichtung Paulinstraße frei bis zur Kreuzung. Fußgänger und Fahrradfahrer kommen jederzeit an der Baumaßnahme vorbei.

Die KiTa St. Paulin ist mit dem Auto nur über die Umleitungsstrecke erreichbar. Aus der Fahrtrichtung Paulinstraße führt diese über den Wasserweg und die Schöndorfer Straße in die Balthasar-Neumann-Straße. Aus der umgekehrten Fahrtrichtung wird der Verkehr über die Thebäerstraße und die Maximinstraße in Richtung Paulinstraße umgeleitet.

Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung in der Thebäerstraße für den Zeitraum der Baumaßnahme aufgehoben. Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der Technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Telefonnummer 0651 717-3600 zur Verfügung.