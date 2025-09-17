RLP: Nach Obduktion – 73-Jährige starb «durch massive Gewalteinwirkung»

WORMS/MAINZ – Die 73-Jährige, die Ende August in ihrem Haus in Worms-Weinsheim getötet wurde, ist durch massive Gewalteinwirkung vor allem im Bereich von Gesicht und Hals gestorben.

Das habe die Obduktion ergeben, teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium in Mainz mit.

Wegen des Tatvorwurfs des Totschlags und Diebstahls sitzt ein 36 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die Getötete und der Beschuldigte erst seit kurzer Zeit gekannt. Am Tattag sei es zu einem Zusammentreffen im Haus der 73-Jährigen gekommen.

Die Hintergründe der Tat seien weiterhin Gegenstand intensiver Ermittlungen, hieß es in einer Mitteilung. Der Beschuldigte habe sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Mann soll zudem aus dem Haus der Frau Bargeld entwendet haben. Die tote Frau war am 31. August von einem Angehörigen entdeckt worden.