Weinstand auf dem Hauptmarkt: Massentreffpunkt ohne Schutz – wer trägt die Verantwortung?

TRIER. Der Trierer Weinstand ist längst kein Geheimtipp mehr. Der einst als gemütlicher Probierstand für Touristen und Einheimische konzipierte und vom Veranstalter der Trier Tourismus und Marketing GmbH als „Schaufenster für die Weinbetriebe aus Trier und den umliegenden Verbandsgemeinden“ angepriesene Weinstand im Herzen der Trierer Innenstadt hat sich immer mehr zu einer Freiluft-Sause mit Massenandrang gemausert. Bis zu 500 Menschen, oft mehr, stehen insbesondere am Wochenende bei ausgelassener Atmosphäre, Schulter an Schulter, auf dem Trierer Hauptmarkt- Eine Art Mini-Festival inmitten der Stadt – und zumindest in den späten Abendstunden konkurrierend zur umliegenden und ganzjährigen Gastronomie.

Stimmung ja – Sicherheit nein?

Der Hauptmarkt wird insbesondere am Wochenende zum Partymagnet, zur kleinen Festival-Zone, zum Ballermann inmitten historischem Ambiente. Während die Stimmung bei den meisten Gästen feucht-fröhlich und ausgelassen ist, stellen sich zunehmend nicht nur Beobachter und Besucher vor Ort, sondern auch zahlreiche Leserinnen und Leser die berechtigte Frage: Wo bleibt eigentlich die Sicherheit – und was unternimmt die Stadt, um diese Menschenansammlungen angemessen zu schützen?

Was fehlt? So ziemlich alles, was bei vergleichbaren Menschenansammlungen heutzutage leider selbstverständlich scheint: Fahrzeugsperren, mobile Poller, Absicherung. Wenn beim Ostermarkt in Trier oder beim Weihnachtsmarkt Veranstaltungen laufen, handelt die Stadt Trier verantwortungsbewusst: mit Gitter, mobilen Pollern, Straßensperren und Co.. Aber am Weinstand? Nichts. Keine Barrieren, keine Blockaden, keine sonst so oft angepriesenen und verwendeten Sperren. Ein fröhliches „Wird schon gut gehen“ scheint hier die Sicherheitsstrategie zu sein – eine Verantwortungsübernahme zumindest kaum erkennbar.

Eine Situation die nicht nur Fragen aufwirft, sondern auch Zweifel entstehen lassen, ob für die regelmäßigen Menschenansammlungen überhaupt jemand Verantwortung übernehmen will.

Veranstaltung oder Alltag? Eine Frage mit großen Folgen

Doch was genau unterscheidet eigentlich die große Zahl der Besucherinnen und Besucher am Weinstand – etwa an einem gut besuchten Freitagabend – von jenen beim Altstadtfest oder dem Ostermarkt? Formell ist dies der Status als „Veranstaltung“ – praktisch aber kaum etwas. Denn sobald ein Ereignis offiziell so genannt/genehmigt wird, gelten plötzlich andere Maßstäbe: Dann braucht es Sicherheitskonzepte, Absperrungen, Überfahrschutz, etc..

Wenn aber dieselbe Menschenmenge scheinbar „spontan“ kommt, trinkt, bleibt – dann ist das… naja, Alltag. Urbanes Flair. Lebensfreude. Und offenbar sicherheitstechnisch irrelevant. Der Unterschied liegt also einzig in der verwaltungstechnischen, aber rechtlich korrekten, Einordnung – nicht in der Realität auf dem Platz. Offenbar reicht schon ein fehlender Veranstaltungsstempel, um Gefahren verschwinden zu lassen.

Polizeisprecher Uwe Konz auf lokalo.de Nachfrage: „Bei Veranstaltungen findet jeweils eine Einzelfallprüfung statt. Die Polizei Trier spricht sich aktuell generell bei sämtlichen Veranstaltungen im innerstädtischen Bereich zur Installation eines Überfahrschutzes aus. Beim Weinstand handelt es sich jedoch nicht um eine Veranstaltung in diesem Sinne sondern um ein tägliches Angebot, das die Innenstadt – zumindest bei schönem Wetter – attraktiv macht für Menschen, die es mögen. Der Alkoholausschank wird durch die Stadtverwaltung konzessioniert.

Konz weiter: „Der explizite Schutz des Weinstandes wird aktuell nicht (Anm. der Redaktion: durch die Polizei) geprüft.“

Verantwortung liegt bei Stadtverwaltung und Ordnungsamt – Verweis auf kommendes urbanes Sicherheitskonzept

Die Verantwortung für die Sicherheit öffentlicher Bereiche in Trier, etwa rund um den regelmäßig stark frequentierten Weinstand auf dem Hauptmarkt, liegt primär bei der Stadtverwaltung. Das Ordnungsamt spielt hierbei die zentrale Rolle bei der Einschätzung von Gefährdungslagen sowie der Umsetzung konkreter Schutzmaßnahmen im öffentlichen Raum.

Nachgefragt bei der Stadt Trier, erhalten wir, knapp vier Wochen nach einer ausführlichen Presseanfrage, Auskunft von Pressesprecher Michael Schmitz. Auf die Fragen ob die hohe Besucheranzahl des Weinstandes als sicherheitsrelevante Situation eingestuft werde, welche Maßnahmen gegebenenfalls vorgesehen werden und warum die Stadt Trier bislang auf Schutzmaßnahmen verzichte, antwortet Schmitz:

„Der Weinstand ist keine Veranstaltung, sondern stellt eine Sondernutzung dar und ist in den Sommermonaten ein fester Bestandteil der Innenstadt. Es wird eine gastronomische Versorgung angeboten, wie bei anderen gastronomischen Einrichtungen unter freiem Himmel auch, die ebenfalls keine Errichtung eines Überfahr-Schutzes erfahren.“

Schmitz weiter: „Generell ist das urbane Sicherheitskonzept, mit dem gerade der Hauptmarkt und später die gesamte Fußgängerzone abgesichert werden, ja dazu da, die Sicherheit in der gesamten Fußgängerzone zu erhöhen – die eben nicht nur am Weinstand, sondern auch an vielen anderen Stellen täglich von Zehntausenden von Menschen frequentiert wird. Nach Fertigstellung der Poller um den Hauptmarkt wird sich der Weinstand im gesicherten Bereich befinden. Die weiteren stark frequentierten oder stark gastronomisch genutzten Plätze folgen beim weiteren Ausbau des urbanen Sicherheitskonzeptes.“

Gefährlich kurz gedacht?

Dass sich die Stadt hier auf eine formale Unterscheidung zwischen „Veranstaltung“ und „Sondernutzung mit gastronomischer Versorgung“ sowie auf das irgendwann einmal vollständig umgesetzte „Urbane Sicherheitskonzept“ zurückzieht, scheint dabei nicht nur sehr bequem, sondern auch gefährlich kurz gedacht.

Die Situation auf dem Hauptmarkt ist längst keine theoretische Annahme, sondern eine konkrete, regelmäßig wiederkehrende Realität. Sie ist sichtbar, vorhersehbar und findet Woche für Woche mitten im Herzen der Stadt statt, mit einer Menschenfrequenz auf kleinem Raum, die sich nicht mit anderen Innenstadtplätzen kaum vergleichen lässt.

Gerade deshalb braucht es Schutz – nicht irgendwann, sondern jetzt. Braucht es wirklich erst ein offizielle Veranstaltung, eine Bühne und ein Programm damit Sicherheit direkt ernst genommen wird? Wer Verantwortung ernst nimmt, handelt nicht irgendwann. Sondern dann, wenn sie erforderlich ist und das scheint für viele im Falle des Weinstandes längst überfällig. Jedoch fehlt es offenbar am Willen, das Offensichtliche auch offen so zu benennen und entsprechend zu handeln. Denn Gefahren fragen nicht nach Veranstaltungsstatus – sie kommen einfach. (sz)