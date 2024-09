Trier: Sicherheitskonzept in der Fußgängerzone soll neu bewertet werden

TRIER. Zufahrtszeiten zur Trierer Fußgängerzone, der Wegfall von Parkplätzen sowie die Erweiterung der Fußgängerzone im Frühjahr – all dies spielte in mehreren Anträgen verschiedener Fraktion eine Rolle in der Sitzung des Stadtrats. Dabei wurde viel diskutiert und letztlich ein Antrag angenommen.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe vom Dienstag.

Der angenommene Antrag kam von einem Bündnis bestehend aus CDU, Grünen und FDP und sieht vor, die Neuregelung der Zufahrtszeiten zur Fußgängerzone sowie ihre Erweiterung um die German- und Pfützenstraße zu evaluieren (34 Ja- bei 17 Nein-Stimmen). Hintergrund: Im März diesen Jahres trat das Urbane Sicherheitskonzept der Stadt in Kraft, mit dem der Verkehr in der Fußgängerzone reduziert und die Zufahrt besser kontrolliert werden soll. Hierzu gehören unter anderem Poller, die verhindern, dass Fahrzeuge ohne Berechtigung die Fußgängerzone befahren, die Beschränkung der Lieferzeiten auf 6 bis 11 Uhr sowie die Ausweitung der Fußgängerzone im Umfeld des Kornmarkts und der Neustraße.

CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Marx verwies in seiner Begründung des Antrags auf eine Umfrage der IHK, in der 70 Prozent der 90 Befragten aus Handel und Gastronomie das Urbane Sicherheitskonzept kritisierten. „Auch wir als CDU haben Gespräche geführt und ähnliche Rückmeldungen erhalten“, so Marx. Hauptkritikpunkte seien unter anderem die hohen Gebühren für Ausnahmegenehmigungen für die Zufahrt zur Innenstadt, die Einschränkung der Lieferzeiten und der Wegfall von Parkplätzen. Marx plädierte für eine „grundlegende Evaluation“ der Maßnahmen unter Einbeziehung von Experten, Anliegern und Betroffenen.

Isabell Juchem (SPD) kritisierte den Antrag scharf: Es sei ein „Nonsens-Antrag“, der inhaltlich nichts voranbringe. Die Evaluation sei bereits in vollem Gange und der viele Verkehr in der Innenstadt sorge für Unmut, so Juchem. Ole Seidel (Grüne) gab zu Bedenken, die IHK-Umfrage sei sehr früh nach den Änderungen im Rahmen des Sicherheitskonzepts erfolgt. Zu diesem frühen Zeitpunkt sei eine Abwehrhaltung normal. Die anfängliche Kritik habe sich etwas gelegt, ist er überzeugt. Grundsätzlich sei die Trierer Innenstadt lebendig und es sei „Quatsch, sie totzureden“, so Seidel. Für den AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Frisch besteht „verkehrspolitischer Handlungsbedarf“. Der Jamaika-Antrag bleibt für ihn jedoch hinter den Erwartungen zurück. In Richtung der CDU sagte er, diese sei im Wahlkampf als Tiger losgesprungen und lande jetzt als Bettvorleger. Matthias Koster (Linke) signalisierte Zustimmung zum Antrag, kritisierte ihn jedoch als „faulen Kompromiss“ zwischen CDU, Grünen und FDP.

Tobias Schneider wies für die FDP den Vorwurf des „faulen Kompromisses“ zurück. Es handele sich um ein „Konfliktfeld mit widerstreitenden Interessen“. Wichtig sei es, betroffene Gruppen in die Evalutation einzubeziehen und keine Vorfestlegungen zu treffen. Für Christian Schenk von der UBT besteht Handlungsbedarf beim Thema Verkehr in der Innenstadt. „Sicherheit, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit sind besser miteinander in Einklang zu bringen“, ist er überzeugt.

Enttäuscht über den Antrag zeigte sich der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Daniel Klingelmeier. „Es gibt nichts zu evaluieren. Die Fakten liegen längst auf dem Tisch“, ist er überzeugt. Man müsse die Probleme aufgreifen und nicht vertagen. Sein Änderungsantrag, mit dem die Zufahrtszeiten von 19 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ausgeweitet werden sollten, lehnte der Rat mit großer Mehrheit ab. Ebenso abgelehnt wurde ein Ergänzungsantrag der Linken, mit dem geprüft werden sollte, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Autoverkehr in der Innenstadt zu reduzieren.

Verkehrsdezernent Dr. Thilo Becker sprach von einem „starken Eingriff in das Stadtleben im Frühjahr.“ Eine Ablehnung sei erst einmal natürlich, die Veränderungen müssten sich erstmal setzen. Unabhängig davon zeigte er sich offen für Anpassungen im Rahmen des Evaluationsprozesses und für einen Dialog, um Interessensgegensätze abzubilden.

Mit der Verkehrspolitik in Trier beschäftigte sich auch ein Antrag der AfD-Fraktion, der unter anderem kostenloses Kurzzeitparken, eine Überarbeitung des Urbanen Sicherheitskonzepts und ein verbessertes Park + Ride-Angebot vorsah. Fraktionsvorsitzender Frisch sagte, man wolle nochmal alle an einen Tisch bringen und alles besprechen. Dies sah die Mehrheit des Rats anders und lehnte den AfD-Antrag mit großer Mehrheit ab.

Ebenfalls lehnte der Rat einen Antrag der Freien Wähler ab, mit dem die Einstufung der Pfützen- und Germanstraße als Fußgängerzone rückgängig gemacht werden sollte. Für Daniel Klingelmeier haben beide Straßen keinen Charakter einer Fußgängerzone, zudem seien viele Parkplätze weggefallen, die wieder eingerichtet werden müssten. Dieser Ansicht folgte der Rat nicht.

Die Satirepartei „Die Partei“ stellte den Antrag mit dem Titel „Innenfreie Autostadt“ und gab mit dem Titel bereits vor, dass dieser nicht ernstzunehmen ist. So forderte Michael Zeeb eine sechsspurige Autobahn durch den Alleenring und sämtliche Grundstücke innerhalb des Alleenrings seien zu enteignen und in Parkplätze umzuwandeln. Seine Vision: Die Stadt in ein gigantisches Parkhaus verwandeln. Wenig überraschend wurde der Antrag mit großer Mehrheit abgelehnt.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung / Björn Gutheil, Ausgabe v. 24.09.24)