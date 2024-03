Trier: Klimaschutz-Managerin warnt vor höheren gesundheitlichen Belastungen und Sterblichkeitszahlen

TRIER. Die Klimaschutz-Managerin der Stadt Trier, Julia Hollweg, warnt in ihrer aktuellen Klima-Kolumne vor „höheren gesundheitlichen Belastungen und Sterblichkeitszahlen“ durch den Klimawandel. Dies ergebe sich aus „Hochwassergefahren, Überflutungen und Starkregen durch steigende Temperaturen und Hitze.“

„Das Klimaschutzmanagement-Team erarbeitet daher einen Hitze-Aktionsplan“, so Hollweg. Dabei handele es sich um „ein wirksames Instrument, um Menschen und Strukturen auf extreme Wetterverhältnisse vorzubereiten und auf diese zu reagieren.“ Hierzu sollen „sollen passgenaue verhaltens- und verhältnispräventive Schritte zum Schutz und zur Information der Bevölkerung vor Hitze und UV-Strahlung entwickelt und umgesetzt werden.“

Geplant seien etwa „Informationskampagnen und langfristig ein Um- oder Neudenken im Städtebau, damit die Hitze bei der künftigen Planung mitgedacht wird, genauso wie bei der Sanierung von Gebäuden und der Nutzung von Flächen.“ Die Kampagnen, an denen derzeit gearbeitet werde, sollen v.a. „die sogenannten vulnerablen Gruppen“ adressieren, zu denen „alle Kranken, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere, im Freien arbeitende Menschen, ältere Personen und diejenigen, die obdachlos sind“, gehören.

Insbesondere, um Seniorinnen und Senioren zu erreichen habe man „Aktionstag ‚Rund ums Älterwerden‘“ am Freitag, 15. März, zwischen 10 und 18 Uhr in der Europahalle“ ins Leben gerufen, zu dem Trierer Seniorinnen und Senioren eingeladen wird. Weitere Informationen zum Programm des Infotags am 15. März: www.infotag-2024-trier.de. (Quelle: Stadt Trier)