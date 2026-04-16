Luxemburg: Große Kontrolle in öffentlichen Verkehrsmitteln — Schlangenlinien auf N2

LUXEMBURG. Am 13.4.2026 führte die Polizei eine Kontrolle in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Luxemburg-Stadt durch. Der Fokus lag dabei auf der Sicherheit bzw. der allgemeinen Polizeipräsenz im öffentlichen Transport.

In zwei Fällen wurde eine gebührenpflichtige Verwarnung ausgesprochen und in zwei weiteren Fällen wurde ein Protokoll erstellt, jeweils aufgrund von Verstößen gegen die Drogengesetzgebung. In vier Fällen wurde eine Fremdennotiz verfasst und die Personen erkennungsdienstlich behandelt.

Insgesamt waren 12 Polizeibeamte, darunter ein Mitglied der Hundestaffel, an der Kontrolle beteiligt.

Ferner wurde eine Polizeistreife am 15.4., gegen 22.30 Uhr, auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien auf der N2 auf Höhe des Kreisverkehrs in Bous fuhr. Der Fahrer wurde umgehend gestoppt. Dieser wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)