Geisterfahrerin zwischen Wittlich und Spangdahlem: 86-Jährige macht A60 unsicher

LANDSCHEID. Am 16.4.2026, gegen 10.15 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe über einen Falschfahrer auf der A60, Richtungsfahrbahn Hunsrück, zwischen dem Kreuz Wittlich und der Anschlussstelle Spangdahlem ein. Im weiteren Verlauf verließ der falsch fahrende blaue Ford an der Anschlussstelle Landscheid die Autobahn.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurde bei der Falschfahrt mindestens ein Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet, es kam jedoch zu keinem Sachschaden. Die verantwortliche 86-jährige Fahrzeugführerin konnte ermittelt werden. Gegen die Fahrerin wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Im Einsatz waren Streifen der Polizeiinspektionen Wittlich, Bitburg, Bernkastel- Kues und der Polizeiautobahnstation Schweich. Zeugen, die durch den Vorfall gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich (06502/9165-0) zu melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)