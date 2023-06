Stadt Trier – Klimaschutzmanagerin gibt Tips zum Umgang mit der Hitze

TRIER. In der neuen Kolumne beschäftigt sich Klimaschutzmanagerin Julia Hollweg mit der aktuellen Hitze und wie man am besten damit umgeht.

Unsere Nachbarn in Frankreich haben vor zwanzig Jahren die ersten Hitzepläne eingeführt. Diese können jedes Jahr zwischen dem 1. Juni und dem 15. September in den 95 französischen Bezirken in vier Stufen nach Bedarf ausgerufen werden. Die Bevölkerung wird dann je nach Gefahrenlage informiert und gewarnt, sich vor Hitze zu schützen. In Senioreneinrichtungen werden dann die Bewohner einige Stunden am Tag in kühleren oder klimatisierten Aufenthaltsräumen untergebracht, die seit 2004 in allen Altersheimen und Kliniken obligatorisch eingerichtet worden sind. Sozialdienste rufen ältere Personen an oder besuchen diese, um sicherzustellen, dass sie sich zu Hause ausreichend vor der Hitze schützen. Parallel dazu laufen Informationskampagnen in allen Medien an – sowohl digital aber auch durch Plakate und Flugblätter. Auch wird die Bevölkerung gebeten, auf alleinlebende alte Menschen oder gesundheitlich angeschlagene Nachbarn Acht zu geben.

Jetzt hat Bundesgesundheitsminister Dr. Karl Lauterbach verkündet, dass wir in Deutschland nicht gut gegen den Hitzetod aufgestellt sind und es daher einen nationalen Hitzeaktionsplan geben soll. Auch der Trierer Stadtrat hat beschlossen, dass in Trier ein eigener Hitzeaktionsplan aufgestellt werden soll, an der Vorbereitung arbeitet die Verwaltung nun. Bis dieser fertig ist und umgesetzt werden kann, sind wir als Bürgerinnen und Bürger gefragt, aufmerksam im Freundes- und Bekanntenkreis und der Nachbarschaft nach denjenigen zu schauen, denen die Hitze besonders viel schadet. Besonders stark betroffen sind Kinder, Obdachlose, alte oder kranke Menschen sowie Menschen, die im Freien arbeiten.

Was kann man selber tun? Die Wohnungen nachts abkühlen lassen und nur frühmorgens und nachts lüften. Tagsüber sollten Fenster, Jalousien und Vorhänge geschlossen bleiben. Sorgen Sie bei starker Sonneneinstrahlung für Verdunklung. Tragen Sie lockere Kleidung aus kühlenden Materialien wie Baumwolle oder Leinen. Kühlen Sie ihren Körper mit einfachen Methoden wie einem Fußbad. Achten Sie darauf, dass Sie selbst und andere sich bei Hitze nicht zu lange in parkenden Autos aufhalten. Bestimmte Medikamente verlieren in warmer Umgebung ihre Wirksamkeit. Deshalb gilt: kühl lagern.

Und besonders wichtig ist es, regelmäßig Wasser oder Saftschorlen zu trinken. Hier ist es wichtig, Ältere und Kranke zu animieren und ans Trinken zu erinnern, indem beispielsweise Trinkwecker gestellt, und gefüllte Becher in guter Erreichbarkeit positioniert werden. Ein Appell an alle: schauen Sie regelmäßig bei Ihren älteren Nachbarn, Freunden und Bekannten vorbei oder machen Sie Erinnerungsanrufe, das ist besonders in Hitzeperioden wichtig.

(Quelle: Stadt Trier)