Saarland: Frau stirbt am Tatort – Ermittler gehen von Tötungsdelikt aus – Sohn und Enkelsohn festgenommen

DILLINGEN. Bei einem größeren Polizeieinsatz in Dillingen hat die saarländische Polizei eine Frau tot aufgefunden.

«Wir haben ein Tötungsdelikt zum Nachteil einer Frau in Dillingen», sagte eine Sprecherin des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken.

Bei dem Einsatz sei auch ein Spezialeinsatzkommando vor Ort gewesen. Die Ermittlungen dauerten an. «Es besteht keine Gefahr für Dritte», sagte die Sprecherin.

Vor Ort nahm die Polizei den Sohn sowie den Enkelsohn der 67-Jährigen vorläufig fest. Ermittlungen zu Tat und Täterschaft dauern an.

Gegen 08.30 Uhr ging bei der Polizei per Notruf die Mitteilung ein, dass sich vor einem Wohnhaus in Dillingen eine blutverschmierte, schreiende Frau aufhalten würde. Als Polizei und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, fanden sie den Sachverhalt wie gemeldet vor. Bei der schwer verletzten Frau leiteten die Rettungskräfte sofort medizinische Maßnahmen ein. Diese führten jedoch nicht zum Erfolg, die 67-Jährige verstarb noch am Tatort.

Aufgrund mehrerer Hinweise, dass sich in dem Haus möglicherweise weitere Personen mit Waffen aufhalten könnten, wurden die Spezialeinheiten in den Einsatz miteingebunden. Diese Hinweise bestätigten sich jedoch nicht.