Mutmaßliche Brandstiftung: Baumschnitt in Luxemburg in Flammen

ROSPORT. Am Samstag, 27. April 2024, wurde kurz vor 12.30 Uhr ein Brand unweit des Sauerparks in Rosport (CR362A) gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass gelagerter Baumschnitt in Flammen stand.

Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Aufgrund der Witterungsbedingungen ist eine Selbstentzündung unwahrscheinlich und somit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen sowie Hinweisen zu einem dunkelfarbigen Auto, vermutlich älteres Baujahr, das kurz vor Ausbruchs des Brandes in unmittelbarer Nähe auffiel. Zweckdienliche Informationen nimmt das Kommissariat Echternach unter der Rufummer (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail [email protected] entgegen. (Quelle: Police Grand-Ducale)