Region: Bewohner bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

VOLLMERSBACH/IDAR-OBERSTEIN. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, kam es am heutigen Freitagmorgen, 08.11.24, in einem Mehrfamilienhaus in Vollmersbach bei Idar-Oberstein gegen 9.00 Uhr zu einem Wohnungsbrand.

Durch die Feuerwehr Herborn und die Stützpunktfeuerwehr Herrstein konnte der Brand schnell gelöscht werden und ein Übergreifen des Brandes auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Feuerwehr war mit 45 Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

Der Bewohner der Wohnung wurde mit einer Rauchgasintoxikation ins Klinikum Idar-Oberstein eingeliefert.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Diesbezüglich hat die Kriminalinspektion Idar-Oberstein die Ermittlungen übernommen.