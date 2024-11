Luxemburg: Streit eskaliert – Mann nach Axt-Attacke festgenommen

PETINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand Ducale mitteilt, wurde ihr am Mittwochabend, 06.11.2024, eine Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in der Route de Longwy in Pétange gemeldet.

Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnten das Opfer sowie den Täter antreffen. Nach ersten Informationen war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen, in deren Verlauf einer der Männer mit einer Axt verletzt wurde.

Dieser wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am heute Morgen, 07.11.2024, dem Untersuchungsrichter vorgeführt.