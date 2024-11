BERNKASTEL-KUES. Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 08.11.2024, gegen 13.00 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz an einer Schule in Bernkastel-Kues, nachdem die Mitteilung über eine Gefahrenlage bei der Polizei eingegangen war.

Die Überprüfung durch starke Polizeikräfte ergab, dass es sich um einen Falschalarm handelte. Die Ermittlungen zur Ursache der Falschmeldung dauern an.