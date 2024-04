Vandalismus in Nittel: Graffiti-Schmierereien an Ortsschild, Bahnhof und Unterführung

NITTEL. Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag, 25.4.204, bis Samstagmorgen, 27.4.2024, kam es in Nittel zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung durch Graffiti-Schmierereien mit hohem Sachschaden.

Durch unbekannte Täter wurden sowohl am Bahnhof Nittel als auch in einer Fußgängerunterführung sowie an einem Ortsschild Graffiti aufgesprüht. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden (Telefon: 06581/9155-0). (Quelle: Polizeidirektion Trier)