Saarland: Rita Maria B. (67) vermisst – Lebensbedrohliche Situation nicht ausgeschlossen

LEBACH. Frau Rita Maria Backes verließ am gestrigen Abend, 22.9.2025, gegen 20.00 Uhr, ihr Anwesen in der Talstraße in Lebach. Bislang kehrte die Vermisste nicht wieder zurück.

Frau Backes nahm beim Verlassen weder ihr Handy noch ihre Geldbörse mit. Aufgrund vorliegender Erkenntnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Frau Backes sich in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Situation befindet.

Die Vermisste ist 67 Jahre alt, ca. 168cm groß, sehr schlank, kurze braun/graue Haare. Beim Verlassen des Anwesens trug Frau Backes eine Jeans, einen hellgrünen Kapuzenpullover, einen rosafarbenen Rucksack sowie einen grünen Schirm.

Hinweise zur Vermissten nimmt die Polizei Lebach unter 06881/5050 entgegen, sowie jede andere Polizeidienststelle. (Quelle: Polizeiinspektion Lebach)