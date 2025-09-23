Region: Regnerisches Wetter und kühlere Temperaturen – Ab Freitag Besserung

Von Süden her ziehen Regenwolken auf und bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen. Erst zum Wochenende wird es wieder trockener.

Foto: Thomas Warnack / dpa / Symbolbild

OFFENBACH/MAINZ/SAARBRÜCKEN. Der Himmel über Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt die nächsten Tage grau und bedeckt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, regnet es besonders im südlichen Teil.

Von der Südeifel bis in die Vorderpfalz kommt es im Tagesverlauf zu teils kräftigem Dauerregen. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad. In der Nacht ziehen bei 6 bis 11 Grad in Richtung Norden weitere Regenfälle auf.

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt und regnerisch. Dazu wird es maximal 9 bis 14 Grad warm. Am Donnerstag zeigt sich ein ähnliches Bild, erst ab Freitag lassen die Regenfälle langsam nach. (Quelle: dpa)

