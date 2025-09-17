Gefährliche Fahrt zwischen Trier und Temmels: Betrunkene Fahrerin gestoppt!

KONZ – Am Mittwoch, dem 17. September 2025, um 18:18 Uhr, wurde der Polizei ein unsicher geführter Pkw auf der B51 und B419 zwischen Trier und Temmels gemeldet.

Die Polizei konnte das Fahrzeug, einen schwarzen Citroen mit luxemburgischem Kennzeichen, anhalten und kontrollieren.

Gefährdung im Straßenverkehr

Die Fahrerin des Pkw stand unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Laut Zeugenaussagen soll sie mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ein entgegenkommender grauer Cupra sowie zwei Motorradfahrer mussten ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizei in Saarburg bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06581-91550 zu melden. Dies gilt insbesondere für die gefährdeten Verkehrsteilnehmer.