Trier: E-Roller im Visier – Polizei kontrolliert Elektrokleinstfahrzeuge

TRIER – Am Montag, dem 15. September 2025, führten Beamte der Polizeidirektion Trier gemeinsam mit der Polizeiinspektion Trier eine Verkehrskontrolle im Bereich des Hauptbahnhofs durch.

Das Hauptaugenmerk lag auf der Verkehrsbeteiligung von E-Rollern. Insgesamt wurden elf Fahrer kontrolliert.

Fehlender Versicherungsschutz und verbotswidrige Nutzung

An zwei E-Rollern stellten die Beamten das Fehlen des verpflichtenden Versicherungskennzeichens fest, was eine Straftat darstellt. Zudem fuhren mehrere Fahrer mit ihren Rollern unerlaubt auf dem Gehweg. Die Polizei weist darauf hin, dass die Nutzung des Gehweges eine Ordnungswidrigkeit ist und eine erhebliche Gefährdung für den Fußgängerverkehr darstellt.

Die Polizei empfiehlt aus Gründen der Verkehrssicherheit das Tragen eines Fahrradhelms und die Nutzung der Fahrbahn. Gleichartige Kontrollen werden zukünftig fortgesetzt, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.