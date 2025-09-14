Fliegerbombe wird in Saarlouis entschärft – Tausende müssen evakuiert werden

Bei Tiefbauarbeiten war in der vergangenen Woche eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung betrifft viele.

0
Foto: Friso Gentsch/dpa/Illustration

SAARLOUIS. In Saarlouis wird am Sonntag eine 1.000 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Wie die Stadt mitteilte, müssen bis zu 6.000 Menschen in einem Umkreis von 800 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen.

Die Entschärfung ist gegen 12.00 Uhr geplant. In dem Bereich, der evakuiert werden muss, liegt auch eine Seniorenresidenz, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Ansonsten seien viele Wohnhäuser und ein Teil der Innenstadt betroffen. Die Bombe war bei Tiefbauarbeiten vor rund zehn Tagen entdeckt worden. (Quelle: dpa)

