Saarland: 15-Jähriger angefahren und mehrere Meter durch Luft geschleudert

NEUNKIRCHEN/WELLESWEILER. Am Freitagmorgen, 12.9.2025, wurde gegen 6.05

Uhr im Bereich des Ortseingangs Wellesweiler an einem mittels Ampeln geregeltem

Fußgängerüberweg ein 15-jähriger Fußgänger durch einen PKW erfasst.

Der Fußgänger kam von der Bürgermeister-Regitz-Straße und wollte die L287 an

einem Fußgängerüberweg bei Grünlicht in Richtung Homburger Straße überqueren. In

diesem Moment befuhr ein gelber PKW/Kleinwagen die L287 von der A8 kommend

in Fahrtrichtung Neunkirchen. Der PKW passierte den Fußgängerüberweg, obwohl seine Ampel Rot zeigte, und erfasste hierbei den Fußgänger mit der

Fahrzeugfront. Dieser wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, bevor er auf dem Boden aufschlug.

Der PKW-Fahrer sowie der Beifahrer begaben sich zu dem Fußgänger, halfen ihm auf

und boten ihm an, ihn bis zum Bahnhof in Wellesweiler zu fahren. Am Bahnhof Wellesweiler stiegt der Fußgänger aus und der Fahrzeugführer sowie der Beifahrer verließen mit dem PKW fluchtartig die Örtlichkeit. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall nicht lebensbedrohlich verletzt.

Die Polizeiinspektion Neunkirchen benötigt dringend Hinweise zum

Unfallgeschehen, zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug sowie den am Verkehrsunfall

beteiligten Personen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die

Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel.: 06821-2030. (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)