Neue LED-Beleuchtung für Eisenschmitt: 50 % weniger Energiekosten und CO2-Einsparung

EISENSCHMITT. Gemeinsam mit der Ortsgemeinde Eisenschmitt hat Westenergie die Beleuchtung im Gemeindehaus und der Feuerwehr modernisiert. Insgesamt sorgen 45 neue LED-Leuchten für eine effiziente und umweltfreundliche Beleuchtung.

Mit dieser Maßnahme leistet die Gemeinde einen weiteren Beitrag zur Umstellung auf energiesparende LED-Technik. Die Gemeinde rechnet mit einer Einsparung von bis zu 50 Prozent der bisherigen Energiekosten. Zusätzlich reduziert der Einsatz der modernen Beleuchtung erheblich den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid.

Ortsbürgermeister Ulrich Simon betonte: „Mit der modernen LED-Beleuchtung in unserem Gemeindehaus und der Feuerwehr setzen wir auf eine zukunftsfähige Lösung, die langfristig Energie spart. Damit treiben wir unsere kommunalen Energie- und Klimaziele weiter voran.“ Christian Stalter, Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, sagte: „Die Umstellung auf nachhaltige LED-Technik kommt nicht nur der Gemeinde, sondern auch der Umwelt zugute.“

Westenergie-Regionalmanager Marco Felten fügte hinzu: „Als Westenergie unterstützen wir die Kommunen dabei ihre Infrastruktur zukunftsfähig zu gestalten. Mit der neuen LED-Beleuchtung schaffen wir insbesondere mehr Sicherheit in den Gebäuden.“ (Quelle: Westenergie AG)