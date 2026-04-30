„Schnuppertag“ in der Verwaltung: Girl’s und Boy’s Day bei der VG Trier-Land

TRIER – Bereits seit mehreren Jahren öffnet die Verwaltung der Verbandsgemeinde Trier-Land ihre Türen für „Boys und Girls“, die einen Tag in eher „geschlechtsunspezifische“ Berufe reinschnuppern möchten.

Für den diesjährigen Girl’s und Boy’s Day hatten sich vier Mädchen und fünf Jungen für die unterschiedlichen Angebote im kommunalen Vollzugsdienst, der allgemeinen Verwaltung, der Deutsch-Luxemburgischen Touristinformation, den Werken Trier-Land AöR und in der Kita Sirzenich angemeldet.

Büroleiterin Gabi Thebach begrüßte eine Gruppe im Hauptverwaltungsgebäude und stellte die Verbandsgemeinde-Verwaltung vor. Sie führte aus, welche Ausbildungswege in der Verwaltung offenstehen. Mit den besten Wünschen für einen informativen Tag übergab die Jungen und Mädchen in die Hände von Katja Vernazobres, Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Trier-Land, die mit den Schülerinnen und Schülern den Rundgang durch das Verwaltungsgebäude startete und sie an ihre jeweiligen „Arbeitsplätze“ brachte.

Das Fazit des Tages: die jungen Menschen zeigten sich aufgeschlossen und sehr an den Verwaltungsthemen interessiert, worüber sich nicht zuletzt auch die „Betreuerinnen und Betreuer“ in der Verwaltung sehr freuten.