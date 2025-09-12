Sperrung und Umleitung wegen Asphaltarbeiten in Trierer Johannisstraße

TRIER. An der Kreuzung der Feldstraße mit der Johannis- und der Krahnenstraße stehen in der kommenden Woche Asphaltarbeiten auf dem Programm. Die obere Deckschicht der Fahrbahn wird erneuert und erhält ein Muster, das mit einer Schablone aufgeprägt wird.

Während der Arbeiten, die am Montag, 15. September, starten, ist die Einmündung der Johannisstraße in die Feldstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Anschließend verlagert sich das Baufeld in die gegenüberliegende Einmündung der Krahnenstraße. Dort wird unter halbseitiger Sperrung gearbeitet. Die Durchfahrt aus der Feldstraße in Richtung Windmühlenstraße bleibt jederzeit frei. Die Bauarbeiten dauern bei günstiger Witterung voraussichtlich bis Freitag, 19. September. (Quelle: Stadt Trier)