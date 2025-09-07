Nach Lärmbelästigung: Eifel-Polizei führt Verkehrskontrollen gegen Raser-Szene durch

NÜRBURG/ADENAU – Am Wochenende, vom 06. bis 07. September 2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Adenau im Stadtgebiet sowie auf den Zufahrtsstraßen des Nürburgrings gezielte Verkehrskontrollen durch.

Die Maßnahme erfolgte nach fortlaufenden Beschwerden von Anwohnern über Lärm und rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr.

Erhebliche Verstöße festgestellt

Während der Kontrollen wurden Verwarnungsgelder erhoben und mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet. Zu den festgestellten Verstößen zählten das Führen von Fahrzeugen ohne gültige Betriebserlaubnis und das Verursachen von unnötigem Lärm. Bei einem ausländischen Pkw, der derart stark umgebaut war, dass er an das „Batmobil“ erinnerte, wurden die amtlichen Kennzeichen sichergestellt.

Zudem wurden bei insgesamt sieben ausländischen Verkehrsteilnehmern Sicherheitsleistungen einbehalten. Die zuständigen Zulassungs- und Führerscheinstellen wurden über das Verhalten der Fahrzeugführer informiert. Die Polizei Adenau unterstreicht damit ihre Reaktion auf die Bedürfnisse der Anwohner in der Region.

