Biker-Drama auf Parkplatz! Brutale Rennradfahrer verprügeln Motorradfahrer!

KLEINBLITTERSDORF/FECHINGEN – Am heutigen Sonntag, 07. September 2025, gegen 10.19 Uhr, kam es auf einem Parkplatz am Fechinger Berg (L105/L254) zu einem Angriff auf einen 26-jährigen Motorradfahrer. Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Motorradfahrer eine Gruppe von drei nebeneinander fahrenden Fahrradfahrern überholt hatte.

Angriff und anschließende Flucht

Nachdem der Motorradfahrer die Fahrradfahrer mit einem Handzeichen zum Hintereinanderfahren aufgefordert hatte, griffen diese ihn auf einem nahegelegenen Parkplatz an. Die Täter, die laut Bericht Rennräder der Marke Columbia mit sich führten, schlugen und traktierten den Geschädigten. Dabei wurde auch sein Motorrad beschädigt.

Die drei männlichen Angreifer flüchteten nach der Tat über die Landesgrenze nach Frankreich. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den zwischen 35 und 50 Jahre alten, schlanken Personen verlief ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06897 / 933-0 zu melden.