70-Jährige missachtet Stoppschild: Fahrzeug von Fahrbahn geschleudert

FREIMERSHEIM – Am Samstagnachmittag, dem 06. September 2025, ereignete sich an der Straßenkreuzung L507 und L540 bei Freimersheim ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Fahrerin missachtete ein Stoppschild und übersah dabei eine von links kommende, bevorrechtigte BMW-Fahrerin.

Sachschaden und verletzte Fahrerinnen

Durch den Zusammenstoß wurde der BMW von der Fahrbahn geschleudert und kam in einem Feld zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Da beide Fahrerinnen über Schmerzen klagten, wurde ein Krankenwagen zur Unfallstelle gerufen.

Die 70-jährige Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.