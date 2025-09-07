Trier: Polizei zieht 15 getunte Autos bei Großkontrolle aus dem Verkehr

TRIER. Am vergangenen Freitag, 5. September 2025, führte die Polizeiinspektion Trier eine großangelegte Sonderkontrolle im Stadtgebiet durch. Ziel war es, sogenannte „Poser“ und Fahrzeuge mit illegalen Veränderungen ins Visier zu nehmen. Unterstützt wurde die Inspektion von Beamtinnen und Beamten verschiedener Dienststellen sowie der zentralen Bußgeldstelle Rheinland-Pfalz.

Zahlreiche Verstöße aufgedeckt

Die Bilanz der Kontrolle fällt deutlich aus:

8 Strafverfahren wurden eingeleitet, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betrug .

17 Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden verzeichnet.

In 15 Fällen erlosch die Betriebserlaubnis der kontrollierten Fahrzeuge.

Damit mussten die betroffenen Autos umgehend stillgelegt werden.

Polizei setzt Zeichen für Verkehrssicherheit

Die Trierer Polizei betonte, dass derartige Kontrollen regelmäßig durchgeführt werden, um Verkehrssicherheit zu gewährleisten und illegale Umbauten konsequent zu ahnden. Manipulationen an Fahrzeugen gefährdeten nicht nur die Fahrer selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer.