Unbekannte greifen Mädchen an – Frau verhindert Schlimmeres

PIRMASENS – Drei Unbekannte haben ein elfjähriges Mädchen auf dem Weg zur Grundschule angegriffen.

Die Männer hätten versucht, das Kind zu packen und hochzuheben, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Ob es sich bei dem Vorfall um eine versuchte Entführung handelte, konnte die Behörde dem aktuellen Ermittlungsstand nach jedoch nicht sagen.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kam eine Frau dem Kind zu Hilfe und forderte die Angreifer auf, das Mädchen in Ruhe zu lassen. Daraufhin hätten die Angreifer am Mittwochmorgen die Flucht ergriffen.

Nach Angaben der Polizei sei der Fall erst bekanntgeworden, als die Elfjährige am Nachmittag nach der Schule zusammen mit ihrer Betreuerin bei der Polizei erschien. Das Mädchen wohnt nach Aussage eines Polizeisprechers zurzeit in einer Betreuungseinrichtung und befindet sich nicht in der Obhut der Eltern. Die Eltern seien aber über den Vorfall informiert worden.