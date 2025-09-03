Infotag der Universität Trier: Studienluft schnuppern, Campus erleben

TRIER – Der Infotag der Universität Trier am 11. September lädt alle Studieninteressierten ein, in verschiedene Fächer hineinzuschnuppern, den Campus kennenzulernen – und neue Studienmöglichkeiten zu entdecken.

Wie fühlt sich Uni eigentlich an? Welche Studiengänge passen zu mir? Und wie könnte mein zukünftiger Campus aussehen? Am Donnerstag, den 11. September 2025, lädt die Universität Trier Studieninteressierte ein, diese Fragen vor Ort zu beantworten – beim Infotag auf dem Campus. Von 9 bis 16 Uhr bietet sich die Gelegenheit, einen Tag lang Universitätsluft zu schnuppern, neue Studiengänge kennenzulernen und erste Eindrücke vom Leben und Lernen an einer Uni zu gewinnen.

Rund 40 Fächer stellen sich mit abwechslungsreichen Vorträgen und Präsentationen vor – von den Klassikern der Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften bis hin zu innovativen Neuzugängen wie „Gesundheitswissenschaften“, „International Legal Studies“ oder „Interkulturelle Kommunikation und Management“. In kompakten einstündigen Sessions geben Lehrende Einblicke in Inhalte, Perspektiven und Besonderheiten ihrer Studiengänge.

Zwischen den Vorträgen lädt der Campus zum Erkunden ein: An Infoständen informieren Universität und Mitveranstalter Agentur für Arbeit Trier sowie weitere Kooperationspartner zu Bewerbung, Finanzierung, Auslandsaufenthalten oder Karrierewegen nach dem Studium. Wer möchte, kann sich in persönlichen Gesprächen mit Studierenden, Studien- und Berufsberater*innen austauschen. Auch Fragen zu individuellen Fächerkombinationen oder Unsicherheiten bei der Studienwahl finden hier Gehör.

Ein besonderes Highlight sind die Campus- und Wohnheimführungen, bei denen ein Blick hinter die Kulissen des Uni-Alltags möglich ist. Für die Stärkung sorgen spezielle Essensangebote in Mensa und Cafeterien. Wer sein Wissen testen möchte, kann beim Quiz der Initiative „Studier in Trier“ mitmachen – attraktive Gewinne inklusive.

Der Infotag steht allen Studieninteressierten offen – kostenlos und ohne Anmeldung.

Das vollständige Programm ist online abrufbar unter: https://infotag.uni-trier.de.