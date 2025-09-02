Eifel: Fliegerbombe soll Donnerstag entschärft werden

Foto: Frank Molter / dpa / Symbolbild

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Eine in Bad Neuenahr-Ahrweiler gefundene Fliegerbombe soll am Donnerstag entschärft werden.

Das teilte die Stadt mit. Dazu werde ein Evakuierungsradius von rund 300 Metern um den Fundort eingerichtet. «Von der Bombe geht keine akute Gefahr aus, sie wurde vor Ort sicher umgelagert und abgedeckt. Der Fundort wurde abgesperrt», hieß es.

Anwohnerinnen und Anwohner müssen das Evakuierungsgebiet am Donnerstag bis 12.00 Uhr verlassen, hieß es. Die Sporthalle an der Grundschule diene als Betreuungsstelle. Verkehrsteilnehmer sollen das Gebiet weitläufig umfahren, der Bahnverkehr sei aber nicht betroffen.

Wegen des Funds der 250 Kilogramm schweren Bombe war ein Gebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler vorsorglich geräumt und abgesperrt worden. Dazu gehörten ein Parkplatz, ein Campingplatz und ein Teil einer Klinik. Die Bombe wurde am Vormittag von einer Baufirma bei Bauarbeiten gefunden.

