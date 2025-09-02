Trier: Bei „City Campus trifft Illuminale“ werden Antike und Moderne in neues Licht getaucht

TRIER – Wenn der nächtliche Spätsommerhimmel über Trier plötzlich bunter scheint, die Sträucher und Bäume im Palastgarten zu schillern beginnen und schemenhafte Schatten artistischer Stelzenläufer über antikes Mauerwerk huschen, ist es wieder Zeit für die Illuminale. Heute wurde das Programm des Trierer Lichtkunstfestivals vorgestellt!

Am 26. und 27. September 2025 verwandelt das Lichtkunstfestival die Konstantin-Basilika, das Kurfürstliche Palais und den Palastgarten in eine Bühne für ein großflächiges Videomapping, verschiedenste Leuchtobjekte sowie atmosphärische Musik- und Performance-Acts.

Inspiriert wird sie dabei auch durch das diesjährige Kultursommer-Motto „Forever Young“, das nicht nur ein antikes Gebäude wie die Konstantin-Basilika perfekt beschreibt, sondern auch das selbst gesteckte Ziel jedweder Forschung: Neues entdecken, Gedanken weiterführen, mit wissenschaftlichen Methoden den Herausforderungen der Zeit begegnen. Auch deshalb ist es ein Glücksfall, dass der City Campus und die Illuminale in diesem Jahr erneut kooperieren — erstmals gleich zwei Abende lang.

Zum ersten Mal steht die monumentale Konstantin-Basilika – UNESCO-Welterbe und antiker Thronsaal Kaiser Konstantins – im Mittelpunkt des Lichtkunstfestivals. Ein imposantes Videomapping bringt die über 1700-jährige Geschichte des Bauwerks zum Leuchten, thematisiert die ewige Jugend der Antike und den anhaltenden Dialog zwischen Geschichte und Gegenwart. Für die ihr vibrierendes Videomapping „Velocity of Time“ verknüpfen das Intermedia-Talent Nils Friedrich, Musikproduzent Vincent Lee, das Medienhaus Das Modular und die jahrelangen Illuminale-Unterstützer von PRO MUSIK visuelle Kunst mit eigens komponierter Musik: kraftvoll, farbenreich und emotional. Mit ihrer Immersiven Show, die an beiden Veranstaltungstagen zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr jeweils halbstündig an der Westwand der Basilika zu sehen sein wird, möchte das Produktionsteam insbesondere verdeutlichen, wie Grenzen überwunden werden können. „Es geht uns um mehr als nur eine Show. Wir wollen sichtbar machen, wie viel Kreativität, Energie und Lebensfreude in dieser Stadt und ihrer Region steckt.“

Doch damit noch lange nicht genug: Das Programm reicht von internationalen Lichtkunstprojekten bis zu partizipativen Aktionen lokaler Akteur*innen. So lädt etwa die multimediale Szenographie „FOREVER YOU(NG)“, eine Kooperation der Studiengänge Intermedia Design und Innenarchitektur der Hochschule Trier, zu zwei atmosphärischen Rundgängen ein: Besucher*innen wandeln durch inszenierte Räume, die von den Verlockungen der Unendlichkeit und der Bedeutung des endlichen Lebens erzählen – inspiriert vom Kreislauf der Jahreszeiten und der Frage, ob es nicht das innere Kind ist, das uns ein Leben lang begleitet.

Seit 2011 lockt die Illuminale bis zu 20.000 Gäste an wechselnde Orte der Stadt. Neben großflächigen Projektionen prägen hunderte handgefertigte Leuchtobjekte, Kleinkunst, interaktive Stationen und Performances das Bild. Bereits 2014 war zum 1. Mal der City Campus mit von der Partie, unter dem bis heute gültigen Motto „City Campus trifft Illuminale: Wissen schaf(f)t Licht!“ Bereits seit 2012 (damals noch ohne die Illuminale) bringen die Hochschule und die Universität Trier Forschung aus Universität und Hochschule in die Stadt. Als „Wissenschaftsmarkt“ mit freiem Eintritt konzipiert, präsentieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum 7. Mal ihre Arbeit in gut zugänglichen Zelten.

Erstmals an 2 Tagen erleuchtet zwischen 19 und 24 Uhr das Motto „Wissen schafft Licht“ den Trierer Nachthimmel. Besucherinnen und Besucher erleben in den beiden Nächten der Wissenschaft eindrucksvoll, wie praxisnah und spannend Forschung in Trier ist. Kinder und Erwachsene können Wissenschaft anfassen, mitmachen und hautnah erfahren. Sie treten in direkten Kontakt mit den Forschenden und werden in zahlreichen Experimenten selbst zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.

Die Lage beim Areal der Außengastronomie „Queergarten des Schmit-Z e. V., dem Queeren Zentrum Trier, nutzt der City Campus für eine Kooperation. Die Bühne des Queergartens wird Schauplatz eines Begleitprogramms. Schmit-Z e. V. präsentiert sich außerdem mit seiner Jugendgruppe in einem eigenen Stand auf dem City Campus.

Passend zum Motto der Illuminale „Die Wiedergeburt der Antike“ liegt ein Schwerpunkt des City Campus 2025 auf Geschichte und Archäologie. Doch die Forschenden von Uni und Hochschule spannen den Bogen bis in die Zukunft: Entdecken Sie neueste Erkenntnisse und Technologien aus den Bereichen Umwelt, Klima, Künstliche Intelligenz oder Gesundheit. Staunen Sie über Roboter, futuristische Fahrzeuge, Gebäude und virtuelle Welten.

All dies wäre ohne die Unterstützung zahlreiche Trierer Unternehmer und Institutionen nicht möglich. PRO MUSIK und die Sparkasse Trier sind als Premiumsponsoren mit an Bord. Aber auch die Bastelstube, die Bitburger Braugruppe, die egp GmbH, Elektro Bloeck, Merbag Trier, Woeffler Verkehrstechnik, die Kraftwerk Lichtmanufaktur und die SWT bringen sich in diesem Jahr neben RTL Radio und dem Volksfreund für die Illuminale ein. Als Förderer engagieren sich erneut der Kultursommer Rheinland-Pfalz, die Kulturstiftung der Sparkasse Trier und die Nikolaus-Koch-Stiftung.

Für den City Campus ist der Eintritt frei; für die Illuminale gibt es Karten in der Tourist-Information an der Porta Nigra und hier. Kinder bis einschließlich 5 Jahren haben dabei freien Eintritt, benötigen jedoch ein kostenloses Ticket, da sich aus Sicherheitsgründen nur eine bestimmte Personenanzahl zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten darf. Gleichzeitig beinhaltet das Eintrittsticket auch die entspannte Anreise mit den Bussen und Bahnen im VRT-Gebiet bis Betriebsschluss zur Veranstaltung und wieder zurück.