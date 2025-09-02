Lkw-Unfälle auf der A3 führen zu Vollsperrungen und Umleitungen

NEUSTADT/WIED/A3 –Auf der A3 in Fahrtrichtung Köln kam es am heutigen Vormittag gegen 10.44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Sattelzug kollidierte mit einem weiteren Lkw der Autobahnmeisterei, der auf dem Seitenstreifen stand.

Zwei Personen leicht verletzt

Der Unfall ereignete sich bei Betriebskilometer 46, wo die Autobahnmeisterei Mäharbeiten durchführte. Der Lkw mit Anhänger stand zur Absicherung der Arbeitsstelle auf dem Seitenstreifen. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Sattelzug seitlich mit dem Absperrfahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde der Sattelzug in die Böschung abgewiesen, wo er umkippte. Der Fahrer des Sattelzugs und die Person im Lkw der Autobahnmeisterei wurden leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn gesperrt und eine Umleitung eingerichtet werden.

Folgeunfall im Rückstau: Drei Lkw kollidieren

Infolge dieses Verkehrsunfalls kam es am Nachmittag, gegen 14:40 Uhr, zu einem weiteren Auffahrunfall im sich bildenden Rückstau. Auf Höhe von Betriebskilometer 56, zwischen den Anschlussstellen Neuwied und Neustadt/Wied, kollidierten drei Lastkraftwagen.

Hierbei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Aufgrund des zweiten Unfalls musste die A3 in Fahrtrichtung Norden erneut voll gesperrt werden. Aufgrund der aufwändigen Bergungsarbeiten dauert die Sperrung der Autobahn noch an.