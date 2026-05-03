Gartenhaus brennt in Wittlich: Flammen greifen auf weiteres Gartenhaus über

WITTLICH. Am 2.5.2026 kam es gegen 17.02 Uhr im Bereich der Straße „Im Gartenfeld“ in Wittlich zum Brand eines Gartenhauses. Das Feuer griff auf eine angrenzende Überdachung, das Gartenhaus der Nachbarn sowie auf die außen gelagerte Neuware eines dortigen Geschäfts über.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Die eintreffenden Feuerwehren aus Wittlich und Wittlich-Wengerohr waren mit über 35 Kräften im Einsatz und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nahmen die Ermittlungen zur Brandursache auf und sicherten Spuren. Jegliche weiteren Hinweise zum Sachverhalt werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 oder unter [email protected] erbeten. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)