Neue RLP-Koalition: CDU übernimmt Bildungsministerium, SPD behält Finanzen

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CDU und SPD haben sich auf eine Koalition geeinigt. Foto: Boris Roessler/dpa

MAINZ – Die CDU in Rheinland-Pfalz will in der künftigen Koalition mit der SPD unter anderem das Bildungs- und das Innenministerium übernehmen.

Das sagte der CDU-Verhandlungsführer und Landtagsfraktionschef Gordon Schnieder. Die SPD werde unter anderem das Finanzministerium und ein neues Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur führen, sagte der noch amtierende Ministerpräsident und SPD-Verhandlungsführer Alexander Schweitzer in Mainz. Insgesamt sind zehn Ministerien vorgesehen, die zum Teil neu zugeschnitten werden. Jede Partei soll die Verantwortung für fünf Ressorts bekommen.

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