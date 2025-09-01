IGGI offiziell gegründet: Neue Stimme für Triers Innenstadt-Gastronomie

Trier. Nach lokalo.de-Recherchen ist die „IGGI – Interessengemeinschaft Gastronomie Innenstadt Trier e.V.“ offiziell gegründet. Der Verein ist notariell beurkundet, beim Amtsgericht eingetragen und damit handlungsfähig. Ziel der IGGI: eine stärkere Vertretung der Interessen der Trierer Gastronomie sowie ein direkteres Sprachrohr in Richtung Stadtverwaltung und Politik.

Hintergrund und Beweggründe

Bereits länger war in der Szene zu hören, dass sich viele Gastronomen durch die bestehenden Strukturen und Initiativen nicht ausreichend repräsentiert fühlen. Ihre Themen, so die Kritik, würden oft nicht die nötige Aufmerksamkeit erhalten.

„Viele Themen, die uns betreffen, müssen dringend angepackt werden. Dafür braucht es einen verlässlichen Ansprechpartner, auch im Dialog mit der Stadt Trier“, erklärt Johannes Schermack, der gemeinsam mit Attila Gülgen und Carlo Calchera den Vorstand der neuen IGGI bildet.

Die IGGI wolle, so Schermack weiter, „zuhören, handeln und nah dran sein an den Anliegen der Innenstadtgastronomie.“

Prominente Unterstützung

Laut Informationen von lokalo.de haben sich bereits über 20 gastronomische Betriebe der IGGI angeschlossen, darunter auch einige bekannte Namen der Trierer Szene. Damit verfügt die Interessengemeinschaft schon zum Start über eine breite Basis.

Die Gründer betonen, dass die Interessengemeinschaft keine exklusive Runde sein soll, sondern eine offene Plattform: Mitglied werden können demnach Gastronomen jeder Größe und Ausrichtung – ebenso aber auch Unterstützerinnen und Unterstützer, die die Trierer Gastronomie stärken wollen.

Ziele und Ausrichtung

Nach eigenen Angaben will die IGGI künftig praktische Lösungen entwickeln, gemeinsame Interessen bündeln und konstruktiv mit der Stadt zusammenarbeiten. Denkbar sind gemeinsame Aktionen in der Innenstadt, die Mitwirkung in städtischen Prozessen oder die öffentlichkeitswirksame Vertretung gegenüber Politik und Verwaltung.

Fazit

Die offizielle Gründung der IGGI markiert nach Einschätzung von Beobachtern einen neuen Abschnitt für die Trierer Innenstadt-Gastronomie. Ein Verein, entstanden aus dem Wunsch nach mehr Mitsprache, mehr Zusammenhalt und größerem Gewicht in politischen Entscheidungen.

Für die Gastronomen – und auch für Unterstützer – bedeutet das: eine neue Anlaufstelle, die nach eigener Darstellung nah dran sein will, wenn es darum geht, die Innenstadt lebendig zu gestalten.

Info: Wer die Interessengemeinschaft unterstützen möchte, kann sich gerne unter [email protected] melden.