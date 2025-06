Trierer Gastro-Knall: Was ist nur am Hauptmarkt los – Nächstes Traditionslokal vor dem Aus!

TRIER. Der nächste Gastro-Knall am Trierer Hauptmarkt: Nach exklusiven Informationen von lokalo.de steht das renommierte Restaurant Domstein vor der Schließung zum Jahresende! Hinter den Kulissen wird bereits aktiv ein Nachfolger für die prominenten Räumlichkeiten gesucht.

Domstein Trier – Langjähriger Betrieb in zentraler Lage

Das Domstein ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des gastronomischen Angebots in der Trierer Innenstadt. In direkter Lage am Hauptmarkt gelegen, war das Restaurant bei Touristen wie Einheimischen gleichermaßen bekannt.

Nach jetzigem Stand soll der Betrieb des derzeitigen Betreibers zum 31. Dezember 2025 eingestellt werden. Welche Gründe zu diesem Schritt geführt haben, ist bislang nicht bekannt. Auch über mögliche zukünftige Nutzungen der Fläche gibt es derzeit keine gesicherten Informationen. Weitere Nachrichten aus Trier

Weitere Veränderungen am Hauptmarkt Trier

Die Schließung zum Jahreswechsel würde einen weiteren Wechsel am Hauptmarkt markieren. Bereits bekannt ist, dass auch der Betrieb der „Steipe“ zum Jahresende 2025 endet. Der ebenfalls am Hauptmarkt gelegene Ratskeller, der über Jahrzehnte gastronomisch genutzt wurde, steht ebenfalls derzeit leer.

Presseanfrage bislang unbeantwortet – Eigentümer sucht Nachfolge

lokalo.de hatte die Geschäftsleitung des Domsteins mit der Information über die bevorstehende Schließung angefragt und um Stellungnahme gebeten. Eine Rückmeldung ist bislang nicht erfolgt. Fest steht: Der Hauseigentümer bietet nach Lokalo.de-Informationen das Gastronomie-Objekt derzeit aktiv bei regionalen und überregionalen Brauereien an und sucht einen neuen Betreiber. In Gastronomie-Kreisen wird über eine Kaltmiete für das Objekt von 25.000 Euro spekuliert