Lkw nach Reifenplatzer aus dem Verkehr gezogen: Polizei stoppt Fahrzeug mit sechs defekten Reifen

REICHENBACH – Am Montag, dem 01. September 2025, wurde die Polizei gegen 16:50 Uhr über einen geplatzten Lkw-Reifen auf der L176 bei Reichenbach (Landkreis Birkenfeld) informiert. Eine anschließende Kontrolle des Fahrzeugs ergab gravierende technische Mängel an der Bereifung.

Weiterfahrt untersagt

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass zwei weitere Reifen am Lkw kein Profil mehr aufwiesen und drei zusätzliche Reifen kurz vor der gesetzlichen Abfahrgrenze waren. Da eine Weiterfahrt unter diesen Umständen eine erhebliche Gefährdung des Straßenverkehrs dargestellt hätte, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt.

Der Schlüssel des Fahrzeugs wurde sichergestellt. Der Lkw darf den Straßenverkehr erst wieder nutzen, wenn alle sechs bemängelten Reifen ausgetauscht wurden. Fahrer und Halter des Fahrzeugs müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.