RLP: PKW überschlägt sich – Schutzmauer durchbrochen – zwei Personen ins Krankenhaus

Foto: Feuerwehr Höhr-Grenzhausen via Facebook

RANSBACH-BAUMBACH. Am 30.8.2025, gegen 21.03 Uhr, kam es auf der A48 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Dernbach kurz hinter der Anschlussstelle Höhr-Grenzhausen zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte PKW kam dabei aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach die Betonschutzmauer.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend im Grünstreifen zum Stillstand. Die beiden Fahrzeuginsassen konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden verletzt und in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und zwecks Bergung des Fahrzeugwracks wurde die Richtungsfahrbahn für ca. zwei Stunden vollgesperrt, der Verkehr wurde an der AS Höhr-Grenzhausen abgeleitet.

Neben der Autobahnpolizei Montabaur und der Polizeiinspektion Montabaur waren Kräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes sowie die Autobahn GmbH des Bundes im Einsatz. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)

