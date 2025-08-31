Jede Menge Spannung: Finaltag der Offenen Deutschen Meisterschaften im Golf Club Trier

TRIER. Am heutigen Sonntag findet der Finaltag der Offenen Deutschen Meisterschaften im Golf Club Trier statt. Der gestrige Moving Day hat für viel Spannung gesorgt.

Bei den Damen setzte sich Topfavoritin Christin Eisenbeiß mit einer fantastischen 67 an die Spitze, aber nur mit einem Schlag vor Luisa Hartmann und Emily Krause – hier ist noch alles drin!

Bei den Herren führt Nils-Levi Bock mit 3/4 Schlägen vor einem breiten Feld. Nils-Levi legte die Grundlage dafür mit einem sensationellen Chip-in auf der 11 zum Birdie, als er kurz vor dem Grünbunker lag und seine Konkurrenten zum Birdie Putt auf dem Grün, er aber als einziger mit dem Birdie vom Grün ging. Dann legte er noch ein wahnsinniges Eagle auf der 15 nach, drei vor, aber es zeigt, wie schnell es heute in die andere Richtung gehen kann!

Die Anlage steht Zuschauern offen. Das Turnierende wird gegen 14 Uhr erwartet. (Quelle: Golf Club Trier)