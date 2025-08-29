RLP: Suff-Fahrt mit irre hohem Pegel – 37-Jähriger legt Auto aufs Dach

Ein stark betrunkener Autofahrer kommt in der Nähe von Zweibrücken von der Straße ab. Das Auto bleibt als Totalschaden auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzt sich nur leicht.

Foto: Polizeiinspektion Zweibrücken

ZWEIBRÜCKEN. Kurz nach Mitternacht vom gestrigen Donnerstag auf xen heutigen Freitag klingelte der Notruf bei Polizei und Rettungsdienst. Die Meldung: Auf der Landstraße 469 zwischen Oberauerbach und Niederhausen hat sich ein Fahrzeug überschlagen und liegt nun auf dem Dach.

Die zu Hilfe geeilten Rettungskräfte trafen am Unglücksort auf einen leicht verletzten Fahrer, der noch selbstständig aus seinem Fahrzeug klettern konnte. Bei dem 37-jährigen Mann aus dem Landkreis Südwestpfalz stellten die Beamten einen hohen Alkoholwert von drei Promille fest.

Vermutlich kam der Fahrzeugführer auch aus diesem Grund von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Dabei verletzte er sich zu seinem Glück nur leicht. Der Peugeot hingegen wurde komplett zerstört. Der Gesamtschaden beträgt circa 25.000,- Euro. Aufgrund der starken Alkoholisierung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. (Quelle: dpa)

