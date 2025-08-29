Vor USA-Reise: Schweitzer besucht Großbaustelle von US-Militärhospital

Unweit von Ramstein entsteht das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. Vor einer USA-Reise besichtigt der rheinland-pfälzische Regierungschef das hochpolitische Projekt.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Foto: Sarah Knorr / dpa / Archiv

WEILERBACH. Inmitten transatlantischer Spannungen bauen die USA derzeit in Rheinland-Pfalz das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) besucht am heutigen Freitag die Großbaustelle.

Die riesige Klinik in Weilerbach nahe Kaiserslautern soll unter anderem die Versorgung Verwundeter aus US-Einsätzen im Nahen Osten und in Afrika sicherstellen. Das Milliardenprojekt, an dem sich die Bundesregierung finanziell beteiligt, gilt auch als Bekenntnis für die US-Militärpräsenz in Deutschland. Das Krankenhaus mit einst 120 Behandlungszimmern soll unter anderem die Klinik auf dem nahen US-Stützpunkt Ramstein ersetzen. Der Besuch von Schweitzer dient auch der Vorbereitung von baldigen politischen Gesprächen des stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden in den USA. (Quelle: dpa)

