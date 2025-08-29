RLP: 442 Polizeikommissaranwärter werden vereidigt – Feierstunde vor dem Speyrer Dom

Feierstunde vor dem Dom in Speyer für einige hundert Studenten und Studentinnen der Polizeihochschule Rheinland-Pfalz.

SPEYER. Genau 442 Polizeikommissaranwärter werden heute vereidigt. Darunter sind 296 Männer und 146 Frauen, wie die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz mitteilte.

Die Studentinnen und Studenten gehören zum 32. und 33. Bachelor-Studiengang Polizeidienst. Die einen haben im Oktober 2024, die anderen im Mai dieses Jahres begonnen. Das Studium, zu dem viele Praxisanteile gehören, geht drei Jahre. Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) werden bei der feierlichen Vereidigung vor dem Dom dabei sein. (Quelle: dpa)