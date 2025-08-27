Diebstahl mit Waffen: Gesuchter (56) bei Grenzkontrollen im Saarland erwischt

SAARBRÜCKEN. Am Dienstag, den 26. August 2025, wurde ein 56-Jähriger rumänischer Staatsangehörigkeit im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen an der A6 Saarbrücken Goldene Bremm nach einer grenzpolizeilichen Kontrolle festgenommen.

Gegen 11.00 Uhr fuhr der Mann in die Kontrollstelle der Bundespolizei ein und dort von den Einsatzkräften überprüft. Eine Abfrage im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahls mit Waffen: 63 Tage Restfreiheitsstrafe. Im Anschluss an die Eröffnung seines Haftbefehls, wurde er einer JVA überstellt, um dort seine Strafe zu verbüßen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)