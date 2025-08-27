Schmuck gestohlen, Kasse ausgeräumt: Diebstähle und Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Dienstag und den heutigen Mittwoch meldet die Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche und Diebstähle an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am Abend des 26.8.2025 wurde ein Diebstahl aus einem Fahrzeug in der Rue Glesener im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach ein Rucksack entwendet wurde. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Auch am Abend des 26.8. wurde ein versuchter Diebstahl in der Rue des Glacis in Luxembourg-Limpertsberg gemeldet, bei dem zwei Täter dem Opfer eine Halskette entwendeten. Dem Opfer gelang es jedoch, die Kette aus der Hand einer der Täter zurückzuerlangen. Daraufhin flüchteten letztere. Im Rahmen einer Fahndung konnten beide Tatverdächtigen gestellt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden erkennungsdienstlich behandelt und einer der beiden Tatverdächtigen festgenommen. Dieser wird am Nachmittag des 27.8.2025 einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

In der Nacht zum 27.8.2025 wurde ein Mann in der Rue de Neudorf in Luxembourg-Stadt gemeldet, der an Fahrzeugtüren klinken würde. Eine Polizeistreife begab sich vor Ort und konnte den gemeldeten Mann, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, antreffen. Aufgrund seines Zustandes und da er die öffentliche Ordnung störte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht.

Ebenfalls in der Nacht zum 27.8. wurde ein Diebstahl in einem Lokal in der Rue Jean Origer im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet, bei dem ersten Informationen nach das Opfer ihr Mobiltelefon aus ihrer Handtasche entwendet bekam. Im Rahmen einer Fahndung konnte der mutmaßliche Täter gestellt werden. Das Mobiltelefon wurde der rechtmäßigen Besitzerin zurückerstattet und Protokoll wurde erstellt.

In den vergangenen Stunden wurden der Polizei ferner mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am frühen Morgen des 27.8.2025 in ein Einfamilienhaus in der Rue de Clausen in Luxembourg-Clausen, bei dem ersten Informationen nach ein bis dato unbekannter Täter sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang zum Inneren verschaffte und u.a. Schmuck entwendete.

Ebenfalls in den frühen Morgenstunden des 27.8. wurde ein Einbruch in ein Lokal in Eischen gemeldet, bei dem ersten Informationen nach Täter sich Zugang zum Inneren verschafften und den Inhalt der Kasse entwendeten. Sie wurden dabei vom Lokalbesitzer erwischt und ergriffen die Flucht.

In beiden Fällen war die Spurensicherung vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)