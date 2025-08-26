Eine Woche Action und Entspannung: Ferienfreizeit von Kinderlachen-Eifel in Wagrain

WAGRAIN/WOLSFELD. Sechs erfolgreiche Sommerwochen liegen hinter Kinderlachen-Eifel e. V., die der Verein mit seiner ersten Jugendreise nach Wagrain ausklingen ließ. Eine Woche voller Action und Entspannung mitten im Salzburger Land boten die ideale Möglichkeit, noch einmal alles zu geben, bevor die Saison endet.

Oft wurde es sportlich – ein Besuch im Klettergarten, Trampolinspringen am Nachmittag oder das Ausnutzen des ausgiebigen Geländes des Markushofes, um Volley- oder Fußball zu spielen; hier war etwas für alle dabei! Ruhig durfte es dann bei Kreativangeboten oder einem entspannten Lagerfeuerabend werden. Aber auch ein Besuch im Freibad oder eine Wasserschlacht durften bei diesen hohen Sommertemperaturen nicht fehlen, um die Sommerferien vollkommen auskosten zu können. Beim gemeinsamen Floßbauen konnte die Gruppe ihren Teamgeist und Zusammenhalt perfekt stärken. Die Geschichte und Natur Österreichs kamen bei unserer Freizeit jedoch auch nicht zu kurz: Ein Besuch des berühmten Salzbergwerkes Hallstatt oder eine Wanderung durch die Liechtensteinklamm in St. Johann im Pongau bereicherten diese Ferienwoche.

Der Verein blickt zufrieden auf die Freizeit mit dem Motto „Teens on Tour“ zurück und freuen sich auf den nächsten Besuch. (Quelle: Kinderlachen-Eifel e. V.)