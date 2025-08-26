VG Trier-Land: Rockmobil als Highlight bei Event-Tag für Jugendliche

TRIER-LAND. Den gemeinsam von der Stiftung „Musikjugend Trier-Land“ und der Jugendpflege Trier-Land durchgeführten Event-Tag für Jugendliche nutzten zahlreiche Teens, um sich künstlerisch, musikalisch und sportlich auszuprobieren. Beim stark nachgefragten Graffiti-Workshop mit Noah Elwert konnten die Jugendlichen ihrer Phantasie freien Lauf lassen.

Es entstanden kleine, farbenfrohe Kunstwerke in Postkartengröße. Auch die neuen, von der Sparkasse Trier gesponserten Skateboards erfreuten sich großer Beliebtheit und wurden auf der Skateanlage in Sirzenich ausgiebig getestet. Besonderes Highlight beim Event-Tag in Sirzenich war das Rockmobil des Saarländischen Rockmusikerverbands. In dem ausgebauten Linienbus findet sich alles, was eine Rockband an Instrumenten und Technik benötigt. Unter der Anleitung der Betreuer Jonas und Sebastian machten auch „Anfänger“ erste Schritte etwa an Schlagzeug, Gitarre oder Keyboard. Einige nutzten aber auch die Gelegenheit mit den Profis zu rocken. (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)