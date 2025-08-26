RLP: Horror-Crash auf Autobahn – Mann aus PKW geschleudert – tot

Nach einem schweren Autounfall bei Haßloch kommt jede Hilfe für den Fahrer zu spät. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

0
Foto: dpa/Symbolbild

HAßLOCH. Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf der A65 nahe Haßloch aus seinem Wagen geschleudert und tödlich verletzt worden.

Der 31-Jährige kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich in einem Feld mehrfach, bis es etwa nach 100 Metern zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen. Die rechte Fahrspur Richtung Karlsruhe war zeitweise gesperrt. (Quelle: dpa)

Vorheriger Artikel++ Blitzer Region Trier: Hier gibt es heute Kontrollen – 26.08.25 ++
Nächster ArtikelRLP: Völlig betrunken gegen Hauswand gedonnert und abgehauen – Drogen im Auto

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.