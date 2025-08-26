RLP: Völlig betrunken gegen Hauswand gedonnert und abgehauen – Drogen im Auto

Betrunken und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln setzt sich ein 20-Jähriger ans Steuer. Er baut einen Unfall und flüchtet mit dem Unfallwagen. Die Polizei findet ihn wenig später.

HETTENLEIDELHEIM. Ein 20-Jähriger ist betrunken mit einem Auto gegen eine Hauswand im Landkreis Bad Dürkheim gefahren und dann mit dem stark beschädigten Wagen vom Unfallort geflüchtet. Eine Polizeistreife fand das Fahrzeug am Sonntagnachmittag unweit der Unfallstelle in Hettenleidelheim, der leicht verletzte Fahrer befand sich noch darin, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten stellten Atemalkoholgeruch sowie Hinweise auf Betäubungsmittel-Konsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab demnach 2,71 Promille. Außerdem befanden sich Betäubungsmittel im Auto.

Der 20-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (Quelle: dpa)